Rimini. Giornata dal sapore internazionale per la CRA Quisisana Rimini

Questa mattina (6 ottobre) una delegazione slovena di circa venti operatori del settore socio sanitario ha fatto visita alla CRA Quisisana Rimini di Via Manzoni n° 2. La direzione è stata contattata circa due settimane prima, dall’ambasciata italiana in Slovenia, chiedendo la nostra disponibilità a ricevere del personale sanitario che presta servizio presso la struttura per gli anziani slovena Dom Starejsih – Na Fari na Prevaljah.

Il gruppo è stato guidato dal Dott. Miran Kerin, Direttore del centro per il servizio sociale Podravje, e dalla Dott.ssa Helena Bezjak Burjak direttore di un complesso di 190 posti letto non lontano da Lubiana, la capitale Slovena. La struttura di Rimini è stata scelta poiché risultante di eccellenza sul territorio nord-italiano secondo quanto riferito dal Dott. Kerin. La visita organizzata dalla Coordinatrice Roxana Marin si è svolta in un clima di partecipazione nello spiegare i servizi erogati da CRA Quisisana Rimini dove sono state coinvolte le figure operative di tutti i reparti coinvolgendo anche il Presidente del gruppo Quisisana, Dott. Giuliano Fasolino, orgoglioso di ricevere la delegazione slovena.

La visita si è conclusa con un momento conviviale di un aperitivo preparato dalla cucina della CRA Quisisana Rimini e con la sorpresa tanto apprezzata dagli ospiti, una grande torta a forma di bandiera slovena. La Dott.ssa Helena Bezjak Burjak ha cordialmente invitato il Presidente Fasolino di CRA Quisisana Rimini a ricambiare la visita ringraziando dell’ospitalità ricevuta.