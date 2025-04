Rimini. “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”

È iniziata oggi la prima delle tre giornate del ricco programma di attività previsto per la Giornata del Mare e della Cultura Marinara – Rimini Blue Lab. Le iniziative, rivolte in particolare alle scuole ma anche aperte alla cittadinanza, offrono l’occasione per riscoprire i luoghi del mare e riflettere sui molteplici significati che esso rappresenta per la comunità locale e per il futuro del pianeta.

Questa mattina Rimini ha offerto un’immersione nel suo “cuore blu” con numerose attività dedicate alla cultura del mare, distribuite in vari luoghi della città. Dalla spiaggia di Marebello al lungofiume di San Giuliano Mare, studenti e cittadini hanno partecipato a laboratori di citizen science e biodiversità. Nella zona del porto si sono svolte visite guidate al mercato ittico e ai cantieri navali, accompagnate da momenti di scoperta sull’artigianato marinaro. Al Porto Turistico Darsena si è tenuta un’esercitazione antincendio, mentre sul lato opposto del porto, oltre alla visita al faro e alle motovedette, ci si è potuti avvicinare alla vela con un simulatore a terra, esplorando anche antiche tradizioni della pesca. Infine, grande attenzione è stata rivolta alla tutela ambientale con un’azione di recupero dei rifiuti in mare, accompagnata da spiegazioni sulle attività subacquee.

Ma il momento più atteso della giornata è arrivato infine sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, dove si è tenuta la commovente liberazione della tartaruga marina Bruno, curata dalla Fondazione Cetacea. Dotata di un trasmettitore satellitare, Bruno è stata restituita al suo habitat naturale alla presenza di oltre 800 studenti. Un’emozionante attività di citizen science, realizzata in collaborazione con la Fondazione CMCC, che ha rappresentato simbolicamente il legame tra uomo, scienza e natura.

Questa prima giornata ha offerto una panoramica ricchissima sulla bellezza del mare e sull’importanza della sua salvaguardia, coinvolgendo attivamente studenti, insegnanti e cittadini in momenti di formazione, scoperta e consapevolezza ambientale.

Il programma prosegue questa sera al Cinema Tiberio e domani con una giornata dedicata agli studenti, che assisteranno alla lettura scenica “Voci, suoni e immagini intorno al mare” con la voce narrante di Alessia Canducci, le musiche di Federico Squassabia e il videoediting di Antonio Vanzolini. A seguire, si terrà il Laboratorio Narrativo di Pino Pace (ingresso libero). Un ricco percorso di educazione all’aperto, promosso dal Rimini Blue Lab, il laboratorio riminese che sviluppa attività formative e immateriali dedicate alla cultura del mare e alla blue economy, nato con l’obiettivo di rafforzare l’educazione alla sostenibilità e alla gestione virtuosa dell’ambiente marino, considerato parte integrante e fondamentale dell’identità cittadina.

Comune di Rimini