Rimini. Giovane calciatore dell’Athletic Poggio squalificato per dieci turni per insulti razzisti

Un giovane atleta dell’Athletic Poggio è stato sospeso per dieci partite a seguito di un episodio avvenuto durante una gara Under 17. La partita, disputata il 18 maggio sul campo della Sanges e vinta dalla squadra gialloblù con il punteggio di 4-3, è stata segnalata dal Giudice Sportivo per comportamenti discriminatori.

Secondo quanto comunicato dalla giudice Maria Luisa Trippitelli, il calciatore ha rivolto espressioni offensive che coinvolgevano motivi di razza e colore della pelle di un avversario. La sanzione si basa su quanto previsto dal regolamento, che punisce comportamenti discriminatori durante le competizioni sportive.

Non sono state fornite ulteriori dettagli sui nomi dei protagonisti né sulle eventuali conseguenze per il club coinvolto. La decisione mira a rafforzare il rispetto e la correttezza nel calcio giovanile, in linea con le recenti iniziative contro il razzismo nello sport.