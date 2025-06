Rimini. Giovane di 24 anni arrestato per maltrattamenti e aggressioni alla madre

Un uomo di 24 anni, residente a Rimini, è stato arrestato in seguito a episodi di violenza nei confronti della madre. L’individuo, italiano, aveva già un passato di maltrattamenti: nel 1999, la donna aveva denunciato il figlio quando era minorenne, con un procedimento che si concluse con una condanna a due anni. Dopo aver scontato quattro anni in comunità, il giovane aveva ripreso comportamenti violenti, includendo aggressioni fisiche, minacce, insulti e danneggiamenti in casa. In alcuni casi, aveva sottratto il telefono alla madre per impedirle di chiedere aiuto.

Lo scorso maggio, l’uomo aveva causato traumi multipli alla madre, con una prognosi di venti giorni, spingendo la donna a presentare una nuova denuncia. In un’altra occasione, l’abbia colpita con un bastone, e la fidanzata del 24enne era intervenuta cercando di fermarlo, finendo per essere anche lei aggredita. A seguito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato, il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini ha disposto l’arresto, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, considerando i precedenti e la recidiva dei comportamenti violenti. La misura restrittiva è stata eseguita mercoledì scorso.