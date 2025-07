Rimini, giovedì 17 luglio serata di Sand Art con Mauro Masi nel giardino dell’ISSR Marvelli

Sarà Mauro Masi, artista poliedrico e maestro della Sand Art, il protagonista della terza tappa delle “Serate al Colle”, in programma giovedì 17 luglio alle ore 21 nel giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, in via Covignano 265 a Rimini.

L’evento, promosso dall’associazione Roveto Ardente (Ro.Ar), vedrà in scena lo spettacolo “Dagli ultimi, una speranza”, una suggestiva performance in cui ogni gesto e ogni granello di sabbia diventano racconto. Lo spettacolo si sviluppa su uno schermo di sabbia, dove immagini in movimento si fondono con musica e parole, offrendo un viaggio emozionale tra volti dimenticati, dignità, resistenza, umanità e speranza.

«Sulle note delle canzoni nasce lo spettacolo: ogni brano, scelto con cura, accompagna il flusso delle immagini tracciate nella sabbia, creando un dialogo intenso tra suono e visione», si legge nel comunicato stampa diffuso oggi dal Comune di Rimini.

Mauro Masi: la sabbia che racconta

Mauro Masi è considerato uno dei principali esponenti italiani della Sand Art. La sua abilità nel trasformare semplici granelli in opere dinamiche e coinvolgenti è frutto di anni di dedizione e pratica, che lo hanno portato a definire un linguaggio visivo universale, capace di arrivare a tutti in modo diretto e profondo.

Ogni sua performance è pensata come un’esperienza unica, spesso centrata su storie personali, eventi storici o tematiche universali, rese vive attraverso una narrazione visiva accompagnata da musica e parole. La sua arte è molto apprezzata anche in ambito aziendale e celebrativo, ed è spesso utilizzata per creare momenti memorabili durante eventi speciali.

«Mauro Masi unisce talento, passione e anni di dedizione in una performance unica, dove la sabbia si trasforma in emozione pura», sottolineano gli organizzatori.

Oltre alle esibizioni dal vivo, Masi è anche video maker, capace di trasformare le sue creazioni in video suggestivi, utilizzabili per una vasta gamma di contesti ed eventi.

Ingresso libero e alternativa in caso di pioggia

L’ingresso alla serata è libero. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’interno, presso l’Aula Magna dell’ISSR o nel Seminario, sempre nella stessa sede.

Le “Serate al Colle” sono organizzate da Roveto Ardente APS, in collaborazione con l’ISSR “Alberto Marvelli”, la Biblioteca diocesana “Emilio Biancheri”, il Servizio diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, il Cinema Tiberio, l’Associazione Notorius Rimini Cineclub, e il Cartoon Club – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games.

Per il programma completo della rassegna: https://www.issrmarvelli.it/serate-al-colle-tra-cinema-storie-e-stelle/