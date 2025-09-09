Rimini. Giovedì in piazza Cavour il red carpet “MotoGp Iconic” con le Leggende della MotoGp

La sfilata sul tappeto rosso in piazza Cavour dà idealmente il via a un weekend adrenalinico a Rimini in attesa del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini

Per tutti gli appassionati delle due ruote un’occasione imperdibile a Rimini in attesadel Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: assistere al Red Carpet, aperto al pubblico e gratuito, delle Leggende della MotoGp che parteciperanno all’evento privato “MotoGp Iconic”, in programma giovedì 11 settembre sera al Teatro Galli a Rimini.

Dalle ore 20:00, tra gli altri, sfileranno sul tappeto rosso di Piazzale Cavour Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Dani Pedrosa e Freddie Spencer.

L’evento dà il via ideale alla tre giorni di appuntamenti riminesi del palinsesto The Riders’ Land Experience in attesa delGran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit:dalla Red Bull Riders Night sul lungomare, alle minimoto per i bambini in Piazzale Fellini.

Venerdì 12 settembre, per tutta la serata, il lungomare Claudio Tintori si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con musica, show e spettacolari esibizioni di freestyle, con la Red Bull Riders Night. Il Moto-show notturno prevede uno spettacolare Opening Show di bici e freestyle, ma il clou della serata sarà intorno alle 23 con il Main Show, dove piloti professionisti si esibiranno in evoluzioni aeree, acrobazie e backflip che lasceranno il pubblico a bocca aperta. Un’occasione unica per vivere l’emozione dei motori fuori dalla pista, con ingresso libero per tutti gli appassionati. Programma spettacoli di freestyle: ore 21:15 (30 min) show bici, ore 22:00 (30 min) show freestyle, ore 23:00 (30 min) show salti.

Sabato 13 e domenica 14 settembre, in Piazzale Fellini, il Motoclub Pasolini porta l’adrenalina della pista direttamente nel cuore di Marina Centro, in un evento gratuito dedicato ai più piccoli.

I bambini e le bambine a partire dai 6 anni avranno la possibilità di salire in sella a una minimoto con esperti istruttori federali e personale qualificato del Motoclub che saranno a disposizione per guidarli in questa emozionante esperienza, insegnando i primi rudimenti della guida in totale sicurezza. L’evento offre un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo del motociclismo, senza preoccupazioni: l’organizzazione fornirà tutta l’attrezzatura necessaria, dalle minimoto ai dispositivi di sicurezza. Un’iniziativa imperdibile per i piccoli piloti che sognano di mettersi alla prova e per i loro accompagnatori, che potranno ricevere risposte a ogni curiosità. Le attività si svolgono dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Il Gran Premio si conferma non solo un evento sportivo di rilevanza mondiale, ma anche un’occasione unica per vivere a 360° l’atmosfera unica della Motor Valley.

Comune di Rimini