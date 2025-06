Rimini, giugno 2025: turismo in forte crescita e un luglio ricco di eventi culturali, sportivi e musicali

Il mese di giugno 2025 si chiude a Rimini con un bilancio decisamente positivo per il turismo locale. Secondo Visit Rimini, la Destination Management Company (DMC) del Comune, “l’occupazione media sfiora, ad oggi, l’80%, un risultato che non si registrava da diversi anni”. Questo dato, sottolinea Visit Rimini, “è un segnale importante che conferma la forza attrattiva del territorio, sostenuto da un fitto calendario di eventi, tra cui spiccano la Notte Rosa e le numerose iniziative culturali e di intrattenimento che hanno animato la città”. Le previsioni per luglio e agosto sono altrettanto incoraggianti, con dati che suggeriscono un’estate in crescita.

Una presenza significativa è stata registrata tra i turisti stranieri, che hanno mostrato grande interesse per i city tour guidati nel centro storico organizzati da Visit Rimini in tre lingue: tedesco, italiano e inglese. Questo elemento sottolinea la capacità della città di attrarre visitatori da diverse nazionalità e offrire esperienze culturali di qualità.

L’ampio ventaglio di eventi è stato indicato come uno dei principali fattori di attrattività. Tra gli appuntamenti sportivi di rilievo, in chiusura a fine giugno, c’è la “Ginnastica in Festa – Summer Edition”, manifestazione nazionale di ginnastica in programma presso la Fiera di Rimini fino al 29 giugno. A seguire, dal 1° al 4 luglio, si terrà al Palacongressi l’European College of Sport Science, importante congresso scientifico sulle scienze motorie. Dal 5 al 13 luglio sempre in Fiera si svolgeranno i Campionati Italiani di Danza Sportiva – Sport Dance, evento che coinvolge un ampio pubblico di appassionati e atleti.

Il Palacongressi ospiterà anche, nel mese di luglio, numerosi convegni, convention aziendali e raduni religiosi, contribuendo ad alimentare il flusso turistico in città.

Nel weekend di fine giugno, Rimini si è animata con eventi come l’Italian Global Series Festival, il torneo Sand Rimini ideato da Carlton Myers e la manifestazione Beach like a Deejay in piazzale Boscovich, caratterizzata da musica, concerti live e attività sportive aperte a tutti.

Guardando a luglio, il calendario di eventi si presenta particolarmente ricco e variegato. Tra i momenti più attesi spiccano:

Il ritorno live dei CCCP – Fedeli alla linea, previsto per il 24 luglio in piazzale Fellini, che omaggia gli anni Ottanta;

L’elettronica contemporanea di Peggy Gou, in scena alla Rimini Beach Arena;

RDS Loves Rimini, con la presenza di RDS in piazzale Kennedy dal 4 al 13 luglio, tra DJ set e concerti, incluso l’attesissimo show degli Eiffel 65 l’11 luglio;

Cartoon Club, il festival internazionale dedicato al cinema d’animazione, fumetto e games.

Visit Rimini commenta: “Un’estate ricca di esperienze e scoperte che conferma Rimini come una delle mete più dinamiche e apprezzate del panorama turistico nazionale”.

Di seguito alcuni altri appuntamenti di rilievo:

Campionato Mondiale IFBT di Beach Tennis (25-29 giugno) con oltre 500 atleti provenienti da tutto il mondo;

La rassegna musicale “Percuotere la mente”, parte della Sagra Musicale Malatestiana, che propone concerti fino a ottobre tra Teatro Galli, Corte degli Agostiniani e Teatro degli Atti;

Notte Celeste alle Rimini Terme (27-29 giugno), festa dedicata al benessere e alle acque termali;

Sand Rimini (27-29 giugno), evento multisportivo con tornei di basket 3vs3, padel e beach volley, con la partecipazione di Carlton Myers;

P.assaggi di Vino (4-6 luglio), la 23ª edizione della degustazione di vini DOC dell’entroterra riminese presso la piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio;

La Milanesiana (9 luglio, Teatro Galli), con Enrico Ruggeri e un omaggio a Pier Vittorio Tondelli.

In conclusione, il territorio riminese si presenta all’inizio di luglio come una meta viva e dinamica, con una forte spinta turistica supportata da una molteplicità di eventi culturali, sportivi e musicali che confermano la sua attrattività e capacità di soddisfare le diverse esigenze di visitatori italiani e stranieri.