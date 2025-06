Rimini, Giuliano Bonato nominato delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico

La passione per lo sport paralimpico non si ferma, nemmeno quando si smette di scendere in campo. Lo dimostra Giuliano Bonato, tra i fondatori della Riviera Basket Rimini, che da due stagioni ha lasciato la canotta da gioco per affiancare la sua squadra a bordo campo, e oggi si prepara ad affrontare una nuova sfida: quella di Delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

A conferirgli l’incarico per il quadriennio 2025-2028 è stata Melissa Milani, presidente regionale del CIP, che ha scelto Bonato per rappresentare il Comitato sul territorio riminese. «La passione non si ferma mai, anche quando si appendono le scarpe al chiodo – o meglio, le ruote – Giuliano rappresenterà, con la stessa intensità di sempre, il CIP col ruolo di Delegato provinciale», si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Riviera Basket Rimini.

Nel suo nuovo ruolo, Giuliano Bonato sarà il punto di riferimento provinciale per la promozione dello sport paralimpico e della cultura dell’inclusione, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione attiva di persone con diversa abilità all’attività sportiva. «Un impegno importante e significativo – sottolinea il club – posto nelle mani giuste di chi saprà dare il meglio di sé, come Giuliano Bonato sa fare».

Il neodelegato collaborerà con il Comitato Regionale CIP per attuare strategie e direttive a livello locale. Sarà inoltre chiamato a stabilire rapporti con enti, istituzioni, uffici scolastici, direzioni territoriali INAIL, unità spinali e tutte le realtà coinvolte nel mondo paralimpico.

La Riviera Basket Rimini, squadra di riferimento per il basket in carrozzina nella provincia, conclude il comunicato con un messaggio diretto: «Congratulazioni e in bocca al lupo da Riviera Basket Rimini».