Rimini. Gli eventi di oggi e di domani

Oggi a Rimini

Dalle 10,30 all’hotel Aqua ‘Il valore sociale della cultura’ con Luigi D’Elia, Fabio Biondi e Isabella Bordoni

Alle 21 al teatro Galli Aurelia Thierrée in ‘Bells and Spells’

Alle 21 al teatro Tiberio la commedia dialettale ‘A rube’ poch us va in galera’

Dalle 9,30 al Museo civico archeologico di Verucchio il convegno dedicato alla riforma dello sport

Alle 11 al palazzo del turismo di Riccione presentazione degli eventi di primavera

Alle 17 al centro della pesa di Riccione il poeta Enzo Travaglini presenta la sua ultima raccolta di poesie in dialetto romagnolo ‘Ad là de cunfèin’ accompagnato dagli allievi dell’Istituto Musicale Gaspare Tirincanti

Alle 17 al salone Snaporaz di Cattolica la conferenza ‘Ultime scoperte sull’evoluzione del bipedismo nell’uomo’ con Damiano Marchi

Alle 21 al palacongressi di Bellaria Sergio Rubini ospite del Premio Panzini 2024

Alle 17 in biblioteca a Santarcangelo incontro ‘Il murale della scuola Pascucci di Santarcangelo. Una sperimentazione didattica degli anni 50’

Dalle 20,30 al Teatro nuovo di Dogana ‘Una voce per San Marino’

Domenica a Rimini

Alle 16,30 al teatro Costoro lo spettacolo di burattini e marionette ‘Ecomonster Puppet Show’

Alle 16,30 all’auditorium di Morciano lo spettacolo ‘Secondo Pinocchio’ di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli

Alle 17 al palazzo del turismo di Riccione incontro con il fumettista Michael Rocchetti