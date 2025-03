Rimini. Grave incidente stradale a Miramare: giovane 20enne con trauma cranico trasportato al Bufalini di Cesena

Questo pomeriggio, intorno alle 15, si è verificato un grave incidente a Miramare di Rimini, nei pressi dell’Aeroporto Fellini. Un ragazzo ventenne a bordo del suo scooter Honda SH, mentre si dirigeva verso Riccione da via Casalecchio, è entrato in collisione con un’auto guidata da una giovane ragazza del posto, all’altezza del civico 35.

L’impatto è stato molto violento: il conducente dello scooter ha colpito la fiancata dell’auto ed è stato scaraventato a diversi metri di distanza. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Rimini, una per gestire il traffico e l’altra per svolgere gli accertamenti necessari.

Secondo le prime informazioni, il giovane ha riportato un grave trauma cranico e diversi traumi al corpo. A causa della gravità delle sue condizioni, è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena.

Al momento, sono in corso indagini per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La Polizia Locale di Rimini sta raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo dell’incidente per fare piena luce sulla vicenda.