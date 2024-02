Rimini. Grave incidente sul lavoro a San Giuliano: operaio precipita in un cantiere. Ricoverato al Bufalini di Cesena

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio a San Giuliano di Rimini. Secondo le prime informazioni, un operaio straniero di 44 anni è caduto da un’altezza di circa dieci metri mentre stava lavorando in un cantiere edile presso una pensione.

L’uomo è stato prontamente trasportato in elisoccorso all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove attualmente si trova in condizioni gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli ispettori del lavoro dell’Ausl e i Carabinieri per effettuare tutti i rilievi necessari e per determinare le cause dell’accaduto.