Rimini, Gruppo Hera: lavorare ogni giorno per salvaguardare l’acqua e promuovere la consapevolezza ambientale

Il Gruppo Hera, uno dei principali operatori nazionali nel settore del servizio idrico, si impegna quotidianamente per garantire una gestione efficiente e sostenibile dell’acqua, una risorsa preziosa e sempre più limitata. Con oltre 7,5 milioni di metri cubi di acqua potabile risparmiati ogni anno grazie al riuso dell’acqua depurata, il Gruppo sta facendo la sua parte per fronteggiare le sfide poste dai cambiamenti climatici e migliorare la resilienza dei sistemi idrici.

Il Riuso dell’Acqua Depurata: Un Passo Verso la Sostenibilità

Tra le iniziative più significative del Gruppo Hera c’è il riuso dell’acqua depurata, un processo che consente di recuperare l’acqua trattata dai depuratori per usi tecnici. Questa acqua, pur non essendo potabile, viene utilizzata per raffreddamento, lavaggio di impianti e macchinari, e in vari processi industriali, riducendo così la domanda di acqua potabile. In questo modo, il Gruppo Hera riesce a risparmiare oltre 7,5 milioni di metri cubi di acqua potabile all’anno, pari al consumo annuale di circa 150.000 persone. Solo nella provincia di Ravenna, il risparmio supera gli 800.000 metri cubi.

Affrontare le Sfide del Cambiamento Climatico

Le sfide poste dai cambiamenti climatici, che manifestano eventi estremi come siccità e alluvioni, rendono essenziale una gestione idrica resiliente. Il Gruppo Hera ha adottato interventi strategici per migliorare l’efficienza e la continuità del servizio, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili. Un esempio concreto è l’interconnessione degli acquedotti, particolarmente importante per l’Appennino, dove la disponibilità di acqua è limitata. L’adozione di tecnologie avanzate e una continua pianificazione delle infrastrutture sono essenziali per garantire l’efficienza del sistema idrico, anche in situazioni di emergenza.

La Collaborazione dei Cittadini: Un Elemento Fondamentale

La consapevolezza dei cittadini è un pilastro fondamentale per un uso corretto dell’acqua. Per questo motivo, il Gruppo Hera ha creato strumenti innovativi per sensibilizzare e supportare i consumatori. Tra questi, spicca il “Diario dei Consumi”, uno strumento che permette ai clienti di monitorare i propri consumi e adottare comportamenti più responsabili, riducendo così l’impatto ambientale e migliorando la bolletta. Questo servizio, unico in Italia, coinvolge circa 340.000 utenze domestiche in Emilia-Romagna.

La Giornata Mondiale dell’Acqua: Un Evento Green per le Scuole

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Gruppo Hera ha organizzato un evento speciale per le scuole secondarie di primo grado. Il 21 marzo, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a un incontro a distanza con la chimica ricercatrice Ottavia Bettucci, che affronterà le sfide legate all’acqua attraverso cinque opere di street art. Questo evento, intitolato “La Scienza dell’Acqua nei Murales”, è parte del progetto educativo “La Grande Macchina del Mondo”, che mira a sensibilizzare i giovani sul valore dell’acqua e sull’importanza di un uso responsabile delle risorse naturali.

L’impegno del Gruppo Hera per il Futuro

Con il piano industriale 2028, il Gruppo Hera ha previsto investimenti per 1,4 miliardi di euro, destinati al ciclo idrico integrato. L’obiettivo è migliorare ulteriormente l’efficienza, la sicurezza e la qualità del servizio idrico, contribuendo alla protezione dell’ambiente e alla sostenibilità del sistema.

Il Gruppo Hera dimostra con i fatti che la gestione sostenibile dell’acqua è possibile, e che ogni cittadino può fare la sua parte per preservare questa risorsa fondamentale. La consapevolezza, unita a un impegno concreto e innovativo, è la chiave per un futuro più sostenibile.