Rimini. Guardia Costiera: merce sequestrata e multe per pesca illegale

Nei giorni scorsi la Guardia Costiera ha effettuato 85 controlli nel compartimento marittimo di Rimini (tra cui Bellaria Riccione e Cattolica) e controllato esercizi commerciali, mezzi refrigerati su strada, pescherie, ristoranti grossisti e pescherecci. In totale sono stati elevati 17 verbali amministrativi per una cifra vicina ai 27 mila euro e sequestrati oltre due quintali di prodotto non tracciato (9 verbali da 1500 euro per mancata tracciabilità del prodotto proveniente dalla pesca, 6 verbali da euro 2000 per violazione hAccp (pacchetto igiene ) per molluschi non correttamente etichettati.

Un peschereccio è stato sanzionato per mancata registrazione del log book di bordo (in breve secondo il regolamento europeo ne 404/2011 vi è d’obbligo da parte del comandante di un peschereccio in corso di navigazione, di trasmettere le informazioni del e-LogBook alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24:00, anche in assenza di catture).

L’operazione denominata Delta è stata svolta con il personale della polizia marittima di Rimini coadiuvati dai rispettivi comandi minori di cattolica Riccione e Bellaria .