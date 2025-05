Rimini guida la ripresa dei consumi: nel 2024 boom di acquisti in auto e beni durevoli

In un anno che ha visto una ripresa generalizzata della spesa per beni durevoli, è Rimini a distinguersi in Emilia-Romagna con un incremento del +7,1%, il più alto della regione e il sesto a livello nazionale.

Secondo l’Osservatorio Findomestic 2025, i riminesi hanno speso complessivamente 437 milioni di euro, con una crescita trainata soprattutto dalla mobilità. A guidare la classifica degli acquisti ci sono le auto nuove, con un investimento di 108 milioni di euro (+12,8%), seguite da auto usate (altri 108 milioni, +11,8%) e motoveicoli (29 milioni, +16,3%).

Anche se la spesa media per famiglia rimane la più bassa della regione (2.846 euro), il suo aumento del +6,5% la rende la più dinamica in Emilia-Romagna. Sul fronte della casa, invece, i consumi sono più contenuti: 38 milioni di euro per elettrodomestici (+6,9%), 100 milioni per mobili (-0,8%). In lieve calo elettronica di consumo (-0,5%) e information technology (-3,4%).

A livello regionale, il 2024 ha visto una crescita complessiva del +4,7% nei beni durevoli, per un valore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Rimini, però, conferma la sua vivacità economica, trascinata da un comparto automobilistico in forte espansione.