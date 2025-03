Rimini. Ha chiuso l’estate del Marecchia Social Fest della Cooperativa Sociale Cento Fiori, dal concerto del 25 aprile tanti eventi gratuiti: «ci piace pensare di restituire alla città quell’energia che ci ha fatto nascere 40 anni fa»

Rimini – Sabato 31 agosto – col concerto dei “Miami & the Groovers” – si è conclusa la lunga rassegna del “Marecchia Social Fest”, promosso dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori presso l’area del parco XXV aprile in via Galliano 19 a Rimini. Da aprile 2024 infatti si sono susseguiti eventi musicali, culturali e sociali che hanno riempito i weekend dell’estate riminese e hanno visto la partecipazione gratuita di migliaia di persone. Dal grande concerto del 25 aprile de “Lo Stato Sociale” (con migliaia di partecipanti) alla Festa del Rifugiato; dalla Giornata della Visibilità Transgender (che ha visto la partecipazione anche del Vescovo di Rimini) ai concerti di Rimini Classica in omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla; dalle serate con lo scrittore Cristiano Cavina e il maestro Vince Tempera ai DJ Set Velvet-Slego e in memoria di Franco Fattori; dal concerto di un artista rinomato come Filippo Malatesta all’esibizione delle giovani promesse del Music Camp… queste solo alcune delle iniziative che hanno animato e allietato l’area della serra Cento Fiori negli ultimi mesi. «Cento Fiori è nata nel 1981 da una manifestazione di piazza – dice il presidente Cristian Tamagnini – che chiedeva un approccio diverso, rispetto al tema delle dipendenze, da quelli allora dominanti: no paternalismo, no delega sociale, no sistemi coercitivi, sì responsabilizzazione delle persone in cura e delle loro famiglie, sì a metodologie scientifiche di trattamento. Oggi ci piace l’idea che Cento Fiori restituisca alla città di Rimini – tramite momenti conviviali e di sano divertimento – parte di quelle energie e quella vitalità che allora hanno contribuito alla sua nascita››. 1l 14 e 15 settembre un’ultima iniziativa coronerà questa lunga maratona estiva: “Voci per Gaza”, un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi per la popolazione palestinese promosso da Educaid. Ancora una volta solidarietà concreta, ancora una volta sana socializzazione, ancora una volta messaggi che vogliono cambiare il mondo, nel segno della cooperazione.