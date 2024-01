Incendio notturno al vecchio hotel Costa d’Oro in viale Regina Elena, Rimini. L’episodio è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino e ha coinvolto il secondo piano di un edificio precedentemente abbandonato e utilizzato come rifugio da individui senza dimora. Gli occupanti sono riusciti a fuggire immediatamente e fortunatamente non si sono registrati feriti. Presenti sul luogo dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i servizi medici del 118.