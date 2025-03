“Praticando SPORT puoi giocare e mettere alla prova la tua conoscenza sulla lingua inglese”

Sabato 18 maggio 2024 si terrà la 1^ edizione di “SPORT E QUIZ” la prima camminata di 8 km sulla spiaggia guidata dalla Personal Trainer Elen Souza che in partnership con gli insegnanti della scuola di inglese “MyEnglish” di Rimini, metteranno alla prova i partecipanti con quiz sulla conoscenza della città e sulla conoscenza della lingua.

Il tour per l’aspetto sportivo sarà guidato da Elen Souza, personal trainer e il suo team, e dai teacher di MYES Rimini“. Non vogliamo svelare il gioco che metterà a dura prova tutti i partecipanti sulla conoscenza della cultura della città di Rimini e la lingua inglese. Saranno domande con risposte multiple con un quiz a tempo che accompagnerà l’intera attività. Solo chi completerà il tour sportivo avrà la possibilità di sapere la classifica del gioco e poter vincere. A tutti i partecipanti sono riservati dei premi, e al vincitore 3 mesi di scuola di inglese gratuiti e due lezioni gratuite con Elen Souza Personal Trainer.

Si partirà dal Bagno Tiki 26 e saranno previste 5 soste dove si svolgeranno esercizi specifici di mobilità che il team di Elen vi aiuterà a svolgere. Non sarà una semplice “passeggiata” ma un’attività sportiva completa all’aria aperta, attraversando il nostro magnifico Parco del Mare, per un totale di circa 8 km e quindi in totale un’ora e mezza di attività. Ogni sosta saranno lanciate le domande per partecipare ai quiz.

La partenza è prevista dal bagno Tiki 26 a Rimini alle 8,30 e il ritorno intorno alle 10:30.

E’ richiesto abbigliamento sportivo, per la partecipazione è richiesta l’iscrizione che prevede un piccolo rimborso spese di 7,50 euro

https://www.eventbrite.it/e/sport-quiz-una-camminata-in-inglese-per-chi-non-sa-linglese-tickets-888522232917

Al termine verrà offerta a tutti la colazione al Bagno Tiki 26.

My English School Rimini (scuola che ha aperto nel 2019 e di cui è il titolare Giacomo Giuggioli, assieme a Irene Bonora), 42 anni, studi alla Queen Margaret University di Edimburgo, da sempre lavora nel cultural management.

“Sono nato a Urbino e dopo un bel po’ di esperienza nel Teatro Stabile di Bologna e all’estero ho deciso di aprire My English School qui perché Rimini perché è una città splendida e per vocazione internazionale: ed è bello scoprire che anche i Riminesi ne siano ogni giorno più consapevoli. Abbiamo deciso di collaborare con Elen perché oltre ad essere una personal trainer straordinaria rappresenta al meglio la Rimini che ci piace: internazionale, creativa, contemporanea. Crediamo che l’apprendimento della lingua abbia molto in comune con lo sport: entrambi richiedono disciplina e la capacità di misurarsi in contesti sempre diversi, proprio come gli allenamenti di Elen! E quindi non potevamo pensare a una partnership più naturale!” La scuola di Inglese si trova a Rimini in via Circonvallazione Occidentale 32. Aperta dal 2019, ha accolto oltre 1500 studenti (dagli 8 ai 90 anni!). Insegnanti madrelingua, giorni e orari flessibili con percorsi personalizzati basati sulla comunicazione sono il tratto distintivo di una scuola che ha saputo creare una community di oltre 400 studenti ogni anno. My English School Rimini garantisce una “real experience” basata su un metodo conversazionale che coinvolge gli studenti in attività differenti: oltre alle lezioni in minigruppi di (max) 7 persone, vengono realizzati workshop, visite guidate, viaggi all’estero, serate tematiche dove ogni studente può misurarsi con lo studio della lingua e toccare con mano che cosa significa saper utilizzare l’Inglese in tanti contesti diversi.

“Sport e Quiz” fa parte delle attività sportive condotte e organizzate da Elen Souza e il suo team, come” walk on the beach”, “Sport e Cultura” e attività sportiva “funzionale” che hanno il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini.

Patner: Erba Vita, Rivierabanca, , Bagno Tiki 26, Giorgio Salvatori.