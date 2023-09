Rimini. I lavori della I^ Commissione consiliare: approvazione all’adesione del GAL, Gruppo di Azione Locale Pesca e Acquacoltura Costa dell’Emilia-Romagna

La Prima Commissione Consiliare Permanente ha approvato l’adesione del Comune di Rimini al GAL, Gruppo di Azione Locale Pesca e Acquacoltura Costa dell’Emilia-Romagna.

L’obiettivo del GAL, come noto, è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura della costa, quali volani per la crescita della filiera ittica, accompagnata da quella turistica e culturale del territorio.

Una finalità che rientra nell’ambito delle azioni per il settore dell’economia blu, sotto l’egida di Delta 2000. La proposta del nuovo Gruppo di Azione Locale (GAL) Pesca e Acquacoltura Costa dell’Emilia-Romagna è una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, che nasce nell’ambito del Programma Nazionale ‘FEAMPA 2021–2027’ e che succede al ‘FLAG COSTA Emilia-Romagna’ del programma nazionale ‘FEAMP 2014-2020’.

Una proposta presentata anche in un incontro pubblico la scorsa settimana, per raccogliere le indicazioni e le osservazioni degli operatori e della città.

Sempre questa mattina la I^ Commissione ha dato il suo secondo parere favorevole per le proposte di intitolazione di sei luoghi del territorio comunale ad altrettanti personaggi legati alla storia della città, dell’Italia e dell’Europa.

Le proposte saranno poi sottoposte – come prevede il procedimento – all’esame della Giunta comunale e successivamente al parere prefettizio.

Ricordiamo le sei intitolazioni approvate:

– La rotonda tra Via Maestri del Lavoro, Via Popilia e Via Jolanda Capelli diventerà: “Rotonda Holodomor, Genocidio del popolo ucraino (1932-1933)”;

– Il percorso pavimentato ubicato nell’area demaniale tra il Bagno 28 e Bagno 28/A, nei pressi del Piazzale Kennedy, con accesso dal lungomare Claudio Tintori, avrà la seguente denominazione: “Passeggiata Marcella Di Folco–Politica trans ed interprete di Fellini”;

– L’area di circolazione sita all’interno del Parco del mare Giardini Bibi Ballandi, in prossimità del nuovo campo da basket del lungomare Augusto Murri, si chiamerà: “Largo Samba Diouf, vittima di violenza criminale”;

-La rotonda tra Via Flaminia e Via Cavalieri di Vittorio Veneto sarà dedicata a: “Claudio Lodovisi-Capitano – e Michele Burlamacchi-Tenente – Piloti 5° Stormo periti in servizio il 27 dicembre 1989”;

– L’area verde tra Via Antonio Fogazzaro e Viale Luigi Settembrini, in prossimità della rotonda Rita Levi Montalcini, sarà: “Parco Margherita Hack –Astrofisica (1922-2013)”;

-L’area compresa tra Viale Tiberio e la Piazza sull’acqua (invaso ponte di Tiberio) porterà la seguente dedica: “Piazzetta Sergio Zavoli –Giornalista e scrittore (1923-2020)”;

Infine nella stessa seduta l’assessore Francesco Bragagni e il Dott Agostino Pasquini, Dirigente Settore Servizi civici, hanno illustrato ai componenti della I^ Commissione le caratteristiche del bando delle candidature all’elezione dei componenti il Comitato dei Garanti per l’ammissibilità del Referendum Consultivo Comunale. Il Comitato di 5 membri, che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Le candidature dovranno pervenire al Comune di Rimini entro il giorno 16 ottobre 2023 e saranno sottoposte all’esame della Prima Commissione Consiliare Permanente, la quale svolgerà apposita attività istruttoria, all’esito della quale provvederà a compilare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari, da sottoporre all’elezione del Consiglio Comunale. L’avviso integrale con gli allegati, lo Statuto comunale ed il Regolamento per la disciplina del Referendum consultivo comunale sono consultabili sul sito del Comune di Rimini ( https://www.comune.rimini.it/servizi/comitato-dei-garanti ).