Rimini: I Terconauti svelano il loro nuovo libro, un viaggio tra sogni e sfide quotidiane

Il 25 marzo 2025 segna una data speciale per i Terconauti, il trio di influencer e attivisti riminesi che ha conquistato milioni di cuori e follower. Margherita, Damiano e Philipp presentano il loro nuovo libro L’imprevisto di diventare adulti, un’opera che promette di portare lettori e spettatori in un viaggio profondo e autentico sulla crescita, sull’autismo e sulle difficoltà quotidiane, con un tocco di ironia e sensibilità.

Il libro, edito da La Nave di Teseo, verrà presentato lo stesso giorno alle 18:00 alla libreria Feltrinelli di Rimini (Largo Giulio Cesare 4), dove i Terconauti condivideranno il dietro le quinte della loro vita, fatta di sogni, ostacoli e conquiste. Un racconto che va oltre il semplice percorso di crescita, aprendo uno spunto di riflessione importante sulla disabilità intellettiva e sulla necessità di modificare le prospettive sociali.

Damiano, il protagonista, è un giovane autistico con il sogno di diventare un cantante lirico. Nonostante la sua determinazione, la realtà quotidiana, con i suoi ostacoli e la difficoltà di trovare il proprio posto in una società che fatica ad adattarsi a chi è “diverso”, lo mette a dura prova. Sua sorella Margherita e il compagno Philipp sono al suo fianco, pronti a supportarlo nel suo cammino verso l’indipendenza.

L’imprevisto di diventare adulti non è solo un libro di memorie, ma una riflessione sulla crescita personale. I Terconauti esplorano come diventare adulti non significhi solo “cavarsela da soli”, ma anche accettare le proprie fragilità e riscoprire la propria unicità. Un invito a superare gli schemi rigidi della società e a concentrarsi sulle potenzialità, piuttosto che sui limiti.

Il libro rappresenta un contributo significativo alla discussione sulla disabilità, un tema che verrà ulteriormente approfondito il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. L’imprevisto di diventare adulti si propone come una lettura ideale per questa occasione, offrendo una testimonianza sincera e priva di retorica su come affrontare la vita da adulti con l’autismo.

Il 25 marzo, in contemporanea con l’uscita del libro, verrà anche rilasciato un film ispirato alla loro storia: La vita da grandi, prodotto da Groenlandia e diretto da Greta Scarano. Un film che racconta le stesse sfide e conquiste narrate nel libro, con Matilda De Angelis e Yuri Tuci nei ruoli principali, e che arricchirà ulteriormente la visibilità del percorso di Damiano, Margherita e Philipp.

Con il loro approccio rivoluzionario e coinvolgente, i Terconauti stanno ridefinendo la narrazione della disabilità in Italia, facendo della loro esperienza una risorsa culturale fondamentale per tutti. Il loro libro e il film sono un invito a cambiare prospettiva, a guardare oltre le difficoltà, e a celebrare il percorso unico di ciascuno.

L’imprevisto di diventare adulti è disponibile dal 25 marzo 2025 in tutte le librerie e in preordine online.