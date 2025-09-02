Rimini, Igea Marina: dramma sulla Statale Adriatica, 83enne investito e ucciso sul colpo nel buio della strada

In un punto della Statale Adriatica privo di illuminazione, all’altezza di Igea Marina, la serata di ieri si è trasformata in tragedia. Un uomo di 83 anni, Arrigo Lepri, commercialista di Santarcangelo di Romagna, ha perso la vita dopo essere stato investito.

Erano circa le 21.30 di ieri, lunedì 1 settembre, quando una Dacia Duster con a bordo due amici, entrambi ultraottantenni, si è fermata in una piazzola lungo la carreggiata in direzione Rimini. Secondo il racconto del passeggero riportato nell’articolo originale, Lepri è sceso annunciando l’intenzione di controllare qualcosa.

Sempre stando a quella testimonianza, l’83enne avrebbe attraversato le due corsie del proprio senso di marcia, superato il guardrail centrale e raggiunto anche l’opposta direzione di viaggio, per poi ripercorrere lo stesso tragitto al rientro. Proprio mentre tornava verso l’auto, è stato colpito da una Range Rover guidata da un uomo e, successivamente, travolto da uno o più veicoli in transito. Il passeggero, rimasto in macchina, ha riferito di aver percepito solo un forte impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Per Lepri non c’è stato nulla da fare. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi e la rimozione del corpo.

La Stradale ha avviato gli accertamenti necessari a definire con precisione la sequenza dei fatti e a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.