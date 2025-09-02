    • Rimini, Igea Marina: dramma sulla Statale Adriatica, 83enne investito e ucciso sul colpo nel buio della strada

    In un punto della Statale Adriatica privo di illuminazione, all’altezza di Igea Marina, la serata di ieri si è trasformata in tragedia. Un uomo di 83 anni, Arrigo Lepri, commercialista di Santarcangelo di Romagna, ha perso la vita dopo essere stato investito.

    Immagine di archivio

    Erano circa le 21.30 di ieri, lunedì 1 settembre, quando una Dacia Duster con a bordo due amici, entrambi ultraottantenni, si è fermata in una piazzola lungo la carreggiata in direzione Rimini. Secondo il racconto del passeggero riportato nell’articolo originale, Lepri è sceso annunciando l’intenzione di controllare qualcosa.

    Sempre stando a quella testimonianza, l’83enne avrebbe attraversato le due corsie del proprio senso di marcia, superato il guardrail centrale e raggiunto anche l’opposta direzione di viaggio, per poi ripercorrere lo stesso tragitto al rientro. Proprio mentre tornava verso l’auto, è stato colpito da una Range Rover guidata da un uomo e, successivamente, travolto da uno o più veicoli in transito. Il passeggero, rimasto in macchina, ha riferito di aver percepito solo un forte impatto.

    Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Per Lepri non c’è stato nulla da fare. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi e la rimozione del corpo.

    La Stradale ha avviato gli accertamenti necessari a definire con precisione la sequenza dei fatti e a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

