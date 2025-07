Rimini, ignora il divieto e torna a minacciare la ex: giovane arrestato dopo la fuga

Nonostante fosse già sottoposto a divieto di avvicinamento per maltrattamenti, un giovane riminese di 27 anni ha deciso di violare ogni restrizione, arrivando persino a togliersi il braccialetto elettronico. Un gesto che ha segnato l’epilogo della sua libertà.

Tutto è accaduto nella serata di venerdì 27 giugno. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dalle autorità, si trovava in un locale quando ha chiesto in prestito un cellulare a una ragazza appena conosciuta. Lo ha utilizzato per contattare la sua ex compagna, lasciandole un messaggio vocale in segreteria carico di minacce e dichiarazioni che non lasciavano spazio a fraintendimenti: era pronto a tornare in carcere.

La manomissione del braccialetto elettronico, avvenuta poco prima, aveva già fatto scattare l’allarme automatico alle forze dell’ordine. La risposta degli inquirenti è stata immediata: il 27enne è stato rintracciato e condotto ai Casetti, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini.

L’uomo si trovava sotto misura cautelare in relazione a un’indagine aperta per maltrattamenti ai danni della ex compagna. Le violazioni commesse non hanno lasciato alternative: l’inasprimento delle misure restrittive è stato immediato.

L’intervento delle autorità ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, riportando il caso sotto controllo in tempi rapidi. Il carcere, che il giovane aveva detto di “accettare”, è ora la sua nuova realtà.