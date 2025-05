Rimini. Il 17 maggio Castel Sismondo si tinge con i colori dell’arcobaleno

La torre di Castel Sismondo si appresta a tingersi con i colori dell’arcobaleno: un’esplosione cromatica in programma per sabato 17 maggio, in occasione in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Lesbofobia, la Bifobia e la Transfobia.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Rimini e promossa dall’associazione Arcigay Alan Turing di Rimini in collaborazione con AntidiscRiminiAzioni ODV, mira a sensibilizzare la cittadinanza, promuovere l’empatia e la conoscenza reciproca, e contribuire alla lotta contro ogni forma di odio e intolleranza nei confronti delle persone LGBTQIA+.

L’evento sarà arricchito anche dalla ‘Biblioteca Vivente’: dalle 19 alle 22 circa, in piazza Malatesta, le volontarie e volontari dell’associazione si trasformeranno in ‘libri viventi’, mettendosi a disposizione di chi vorrà ascoltare le loro storie. Attraverso racconti personali di vita, i partecipanti condivideranno esperienze legate alla discriminazione, alla marginalizzazione o alla violenza subita in ragione del proprio orientamento sessuale, identità o espressione di genere. Un’occasione preziosa per abbattere stereotipi e promuovere la cultura del rispetto reciproco.

Comune di Rimini