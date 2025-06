Rimini, il 28 giugno arriva il Polaretti Road Tour: ghiaccioli e sorrisi sulla spiaggia con oltre 1,5 milioni di contatti previsti

Freschezza, gusto e tanto divertimento. Sabato 28 giugno Rimini ospiterà il Polaretti Road Tour 2025, un evento gratuito pensato per le famiglie e i più piccoli, promosso dalla storica azienda dolciaria Dolfin in collaborazione con FattoreMamma. L’appuntamento è per il pomeriggio, dalle ore 15, presso il Bagno 107, dove arriverà anche Vanessa Sgarabottolo, infermiera e content creator nota con il profilo “Pannolini a Colazione”.

Dopo l’avvio a Milano il 21 giugno, il tour estivo farà tappa in altre due località italiane — Bibione il 5 luglio e Ostia il 12 luglio — per portare un’ondata di allegria in spiaggia, con degustazioni gratuite dei celebri ghiaccioli pronti da gelare con succo di frutta. «I mitici Polaretti, i ghiaccioli con succo di frutta pronti da gelare che hanno fatto cantare intere generazioni al ritmo di “Po-po-po-po Polaretti”, scendono in strada con un tour estivo all’insegna della freschezza, del divertimento e del contatto diretto con il pubblico», si legge nel comunicato ufficiale.

Il format dell’evento prevede la presenza della simpatica mascotte Mr Polaretto, dell’Apecar refrigerata per la distribuzione dei ghiaccioli e di una troupe social che riprenderà dal vivo le attività e i momenti di festa. In ogni tappa, saranno presenti volti noti del mondo family e digital: a Milano ha partecipato la conduttrice Martina Panagia, a Bibione sarà presente Elisa Danzinelli e a Ostia Stefania Natali.

I Polaretti, nati negli anni ’90, sono oggi un simbolo generazionale. Venduti in quantità talmente elevate da poter fare tre volte il giro del mondo se messi in fila, rappresentano una delle merende preferite dai bambini tra i 5 e i 12 anni. Preparati in Sicilia con acqua sorgente dell’Etna, incarnano una proposta italiana, genuina e semplice, fedele ai valori originari del marchio: qualità, gusto e divertimento. L’obiettivo del tour è raggiungere oltre 1,5 milioni di contatti, rafforzando il legame tra il brand e le famiglie italiane e promuovendo una merenda fresca e sana.

«La loro forza risiede nella capacità di rinnovarsi restando fedeli ai valori originali: semplicità, gusto e magia condivisa», spiega il comunicato, sottolineando anche l’importanza di avvicinare i bambini a uno stile di consumo giocoso ma consapevole, in linea con i principi della qualità italiana.

L’arrivo del tour a Rimini rappresenta così un’occasione speciale per rivivere, con il sottofondo del jingle ormai storico, un’esperienza che unisce tradizione e innovazione, intrattenimento e gusto. E soprattutto, un pretesto per regalare sorrisi lungo la costa adriatica.