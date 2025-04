Rimini, il 28 maggio il casting per lo spot nazionale dedicato ai diritti dei figli di genitori separati

Un’iniziativa che unisce arte, comunicazione e impegno sociale: prende il via il casting nazionale per il nuovo spot televisivo promosso dal movimento “Genitori uniti per i Figli”, con un’importante tappa in programma proprio a Rimini il 28 maggio 2025, dalle 16:00 alle 20:00.

Il progetto nasce da un’idea di Davide Vinciprova, membro della delegazione nazionale per l’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari, e ha l’obiettivo di dare voce – e volto – a una tematica complessa quanto attuale: il diritto dei figli a mantenere un legame sano e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione.

Lo spot sarà parte di una campagna di sensibilizzazione sostenuta da professionisti del diritto di famiglia, psicologi forensi, mediatori familiari, e associazioni di supporto ai genitori separati, che da anni operano per abbattere pregiudizi e diseguaglianze nei percorsi di affido.

Il casting è aperto a uomini e donne maggiori di 25 anni, e la partecipazione è subordinata alla compilazione di un modulo online disponibile al link ufficiale della selezione: form.jotform.com/251155759704361.

Durante tutto il mese di maggio 2025, le selezioni si terranno in diverse città italiane, ma Rimini rappresenta una delle location principali, anche in vista delle riprese che coinvolgeranno il territorio locale.

Il progetto “Genitori uniti per i Figli” punta a trasformare un messaggio civile in linguaggio visivo, affidandosi al potere delle immagini per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della continuità affettiva e della corresponsabilità educativa. Un’occasione per contribuire, anche solo con un volto, a un cambiamento culturale che riguarda migliaia di famiglie italiane.