Rimini, il 30 luglio al via la 6ª edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” con Stefania Sandrelli, Umberto Brindani e Candida Livatino

Mercoledì 30 luglio prende il via la sesta edizione della rassegna estiva “La Terrazza della Dolce Vita”, il ciclo di incontri culturali ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi. L’evento, ospitato nel prestigioso giardino del monumentale Grand Hotel di Rimini, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana, proponendo fino al 10 agosto dodici serate con ospiti illustri provenienti da vari ambiti: dal cinema alla politica, dalla musica allo sport, fino al giornalismo e alla letteratura.

La prima giornata si aprirà alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra “Alberto Sordi maschera di un Vitellone”, curata da Marco Dionisi Carducci e ospitata negli eleganti spazi del Grand Hotel fino al 28 agosto. La mostra, dedicata all’indiscusso protagonista della commedia all’italiana, raccoglie fotografie d’epoca, filmati d’archivio, documenti e costumi iconici, con la supervisione di Paola Comin, storica collaboratrice di Sordi.

Alle 18:30, Simona Ventura e Giovanni Terzi intervisteranno l’indimenticabile attrice Stefania Sandrelli, reduce da importanti esperienze cinematografiche, fra cui l’ultimo film di Paolo Sorrentino. Con lei anche Umberto Brindani, direttore del settimanale “Gente” – media partner della rassegna – e Candida Livatino, scrittrice e grafologa che presenterà il suo libro “Grafologia e criminologia”. La serata si chiuderà con uno show di danza proposto dai ballerini di “Ballando con le Stelle”, Giada Lini e Graziano Di Prima.

Il filo conduttore di questa edizione sarà il tema della “Rinascita”, intesa come rinnovamento e forza di ripresa, particolarmente evocativa per l’Emilia-Romagna, regione simbolo di resilienza. L’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, ha sottolineato come “La Terrazza” rappresenti un’occasione di riflessione e confronto in una cornice di grande fascino.

Nei giorni successivi si susseguiranno ospiti di rilievo, tra cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, i registi Enrico Vanzina e Giovanni Veronesi, il giornalista Piero Marrazzo, l’ex pugile campione del mondo Daniele Scardina, il cantautore Morgan, la produttrice musicale Mara Maionchi, l’attrice Chiara Francini, il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, l’ex ministra Mariastella Gelmini e molte altre figure di spicco. L’offerta culturale spazierà tra temi sociali, letteratura, musica, spettacolo e politica.

Per tutta la durata della rassegna, dalle 10 alle 11 del mattino, saranno disponibili lezioni di ballo con i maestri Giada Lini e Graziano Di Prima, su prenotazione via email.

L’evento è promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini, realizzato con il contributo di importanti sponsor come BPER Banca, Dameda, Ferrari Trento e Parmigiano Reggiano, e con il sostegno di media partner quali San Marino RTV, ANSA e Gente.

Ingresso libero per tutte le serate, un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nel fascino della “Dolce Vita” riminesi con ospiti di calibro nazionale e internazionale.