Rimini, il Consiglio comunale si riunisce giovedì 8 maggio: in agenda l’aeroporto Fellini, un tunnel pedonale sotto il porto e i referendum di giugno

È convocata per giovedì 8 maggio alle ore 18:30 la seduta n. 10 del Consiglio comunale di Rimini, in prima convocazione, su disposizione della presidente. I lavori si svolgeranno nella consueta sede istituzionale e saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Comune e sul canale YouTube del Consiglio comunale.

L’ordine del giorno prevede in apertura le comunicazioni del presidente e del sindaco, seguite dalle interrogazioni e dalla presentazione di nuovi ordini del giorno.

Tra i temi principali all’esame dell’aula:

Il piano di messa in sicurezza dell’accessibilità all’aeroporto internazionale “Federico Fellini” di Rimini – San Marino, con espressione del parere previsto dal DPR 383/1994 e dalla legge regionale 24/2017, nell’ambito del procedimento per l’intesa tra Stato e Regione Emilia-Romagna. Una mozione per la realizzazione di un tunnel pedonale sotto il porto canale, proposta dal consigliere comunale Gioenzo Renzi, finalizzata a collegare Piazzale Boscovich con la Darsena e a riqualificare l’area di San Giuliano Mare. Un ordine del giorno sulla promozione della partecipazione al voto in occasione dei referendum su lavoro e cittadinanza previsti per l’8 e 9 giugno 2025. La proposta è stata sottoscritta dai consiglieri Marco Tonti, Elisa Marchioni, Edoardo Carminucci, Ilaria Messori, Samuele Ramberti e Serena Soldati.

La seduta sarà pubblica e i cittadini potranno seguirne lo svolgimento online.