Rimini: il Latte Menta Poetry Slam infiamma il Cinema Fulgor con le sue parole e emozioni

Questa sera, mercoledì 20 marzo, il Cinema Fulgor di Rimini ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della poesia e della performance dal vivo: il Latte Menta Poetry Slam. Un’entusiasmante sfida tra cinque poeti di grande talento, che si contenderanno il titolo di vincitore con le loro parole, il ritmo e le emozioni.

I partecipanti saranno Davide Scarin, Fantomars, Giulia Menolascina, Lisa Montevecchi e Luca Cancian, pronti a regalare al pubblico una serata di intensa poesia performativa. A condurre la serata sarà Lorenzo Mura, che guiderà il pubblico in questa competizione, dove saranno proprio gli spettatori a decidere il vincitore, secondo le regole del poetry slam.

L’inizio dell’evento è fissato per le 21.00 e l’ingresso sarà di €8. Un’opportunità unica per assistere a uno spettacolo di parole, emozioni e creatività, che promette di regalare una serata di grande coinvolgimento e energia.

Non mancate questa occasione di vivere la potenza della poesia dal vivo, in un contesto unico come il Cinema Fulgor di Rimini!