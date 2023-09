Rimini. Il Nuovo Codice della strada: tante le novità previste, con importanti inasprimenti delle sanzioni

Previsto un abbassamento della tolleranza per tanti comportamenti, con multe più salate che raddoppiano o triplicano in alcuni casi e sanzioni più severe, soprattutto per i comportamenti recidivi

Sono diverse le novità introdotte dal Consiglio dei ministri che ieri ha approvato il nuovo testo del codice della strada. Un testo che il prossimo ottobre dovrà essere discusso in Parlamento e che include una stretta importante su diverse regole.

L’inasprimento delle sanzioni, finalizzato a una maggiore sicurezza, riguarda in particolare diversi articoli del Codice tra cui:

— La guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, che in caso di positività, a prescindere dallo stato di alterazione, può prevede la sospensione e revoca della patente con divieto di conseguirla fino a tre anni. Per i recidivi, si intende disporre l’alcolock obbligatorio sull’auto e il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida per due o tre anni a seconda del reato commesso.

— Sanzioni più severe anche a chi è sorpreso a guidare senza patente. In questo caso scatterà il divieto assoluto di conseguire la patente fino al compimento dei 24 anni, così come per i minorenni sorpresi alla guida senza patente o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

— Altro importante blocco di novità è rivolto a chi è sorpreso con un cellulare durante la guida. Anche in questa caso scatterà la sospensione della patente. Una sanzione accessoria prevista anche per chi commette altri tipi di violazioni pericolose come la circolazione contromano, il sorpasso azzardato, il mancato utilizzo per sistemi di sicurezza per bambini, etc.

— Per quanto riguarda i monopattini sono diverse le novità che modificheranno i comportamenti. Tra queste il blocco del veicolo se circola in aree extraurbane o particolarmente pericolose, l’obbligo di targa e assicurazione, il casco obbligatorio, il divieto assoluto di circolazione contromano, il divieto di sosta selvaggia e sui marciapiedi. Sempre per i monopattini saranno previste sanzioni per la mancanza di frecce, freni oppure la contraffazione dati del proprietario, potenziamento illegale del motore per modificare la velocità, ecc.

— Nel nuovo Codice della strada è prevista anche la modifica agli articoli che regolano l’eccesso di velocità. Le sanzioni per guida oltre i limiti potranno arrivare fino oltre 1000 €, con la sospensione per la recidiva di 2 volte in un anno. Sospensione della patente di guida, che riguarderà anche la guida contromano e il semaforo rosso. Prevista anche la revoca a vita della patente, per i reati gravissimi come la fuga dell’auto pirata.

— Novità anche per chi sosta negli spazi per i disabili o nelle corsie di transito e fermata degli autobus che si vedranno raddoppiare le sanzioni finora previste.

— Altre novità riguardano le disposizioni per l’uso degli autovelox in riferimento alle specifiche tecniche al posizionamento.