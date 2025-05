Rimini. Il Re e la Regina della Corrida di San Silvestro sono Mihail Sirbu e Ilaria Sabbatini 

Rimini – Domenica 31 dicembre si è disputata l’8^ Corrida di San Silvestro patrocinata dal Comune di Rimini, sotto l’egida della Uisp ed organizzata dal Golden Rimini ha registrato un successo di presenze, mille fra appassionati e addetti ai lavori hanno preso parte all’evento dedicato alla corsa nel Rimini Capodanno.

Il favorito della vigilia Mihail Sirbu al via è partito sul filo dei 3’00” al km affiancato dal giovane Brayan Schiaratura; Sirbu attorno al 3 km conquista il traguardo Volante seguito da Schiaratura, quest’ultimo poi si in vola a vincere la gara allevi. Sirbu (Quantin Alpenplus Belluno) conquista l’ennesimo alloro nella Corrida di San Silvestro snocciolandosi gli 11 km in 36’43” davanti a Renato Tosi (Atletica Pratico Brescia) giunto in 37’15” ed Andrea Bonetti (Atl. Gavardo Brescia) 38’18”. Alle loro spalle il riminese Marco Oppioli (Golden) con una volata al cardiopalmo giunge primo dei romagnoli davanti al campionissimo Matteo Lucchese (Avis Castel San Pietro) rispettivamente con un crono di 38’32” e di 38’33”.

Nella Corrida rosa con una impeccabile condotta di gara la marchigiana Ilaria Sabattini (Avis Macerata) infila il Traguardo Volante e quello finale sciroppandosi gli 11 km in 42’36” davanti all’azzurra delle ultra Federica Moroni (Gabbi Bologna) giunta in 43’18”e Manuela Brasini (Atletica Faenza) in 45’29”. Ai piedi del podio Valentina D’Angeli (Us Dolomitica Trento) 45’31” e Celeste Ferrini (Forli Trail) 46’33”.

Nella gara allievi sui km 6,250, come anticipato, si è imposto Brayan Schiaratura del Golden Rimini in 20’09” mentre nelle allieve gli ha fatto eco Mirta Gerardini del Quantin Alpen Plus Belluno in 26’16”.

Nella Corrida under 15 si sono imposti sui 1000 metri Giacomo Votta e Jenny Viel del Quantin Alpen Plus rispettivamente col tempo di 2’46” e 3’ 22”.

Nelle interviste post gara la Corrida di San Silvestro è stata per molti un’esperienza sportiva entusiasmante antipasto per i festeggiamenti del Capodanno a Rimini.

Un ringraziamento speciale a tutti gli appassionati arrivati da tutta la penisola che si sono misurati su un percorso di 11 e 6 chilometri immersi nella natura e nella storia locale; dopo un anello iniziale di un chilometro, e due passaggi panoramici sul Colle Belvedere e attraverso il caratteristico Ghetto Storico del Castellaccio prima di tagliare la linea di arrivo posto alla RiminPlast in via Alda Costa.

Arrivederci al 2024. La 9^ Corrida di San Silvestro si svolgerà domenica 31 dicembre.

Report, classifiche e servizi fotografici sono on line su www.goldenclubrimini.it

Le foto allegate sono di Ottavio Pamantini