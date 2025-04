Rimini. Il rugby con il Gurkha Rimini non va mai in vacanza!

Il rugby con il Gurkha Rimini non va mai in vacanza! Tutti i martedì

estivi, da luglio ad agosto, alle ore 19:00 presso il parco Lucio

Battisti (parco Tartughino) la società riminese con base a Rivabella

organizza allenamenti per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. L’idea è

quella di promuovere lo sport del rugby con i suoi valori tra i più

giovani, ma anche valorizzare la conoscenza dello sport a 360°

praticando altre discipline sportive, come atletica, judo, arrampicata e

surf. Le discipline proposte saranno rese adatte con competenza e

fantasia per renderle accessibili a tutti e perché tutti i bambini

partecipanti possa avere un un vissuto positivo dell’esperienza

aumentando la sicurezza e la fiducia in sé. Le attività proposte

tenderanno a sviluppare il gioco che possa stimolare i bambini\ragazzi

attraverso il divertimento e la socializzazione tra pari. Tutte le

attività verranno svolte da atleti competenti e tecnici specializzati.

Tutto il corso è gratuito.