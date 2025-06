Rimini, il surf che “vola” sotto il Ponte di Tiberio conquista i social: l’eFoil è la nuova frontiera del turismo esperienziale

Un video di pochi secondi è bastato a scatenare la curiosità: due surfisti che sembrano volare sull’acqua, lo storico Ponte di Tiberio a fare da sfondo, il cielo color pastello e una colonna sonora perfetta per i social. Niente effetti speciali, nessuna intelligenza artificiale. Solo tecnologia, bellezza e una tavola da surf elettrica con aliscafo: l’eFoil. È così che uno spot promozionale si è trasformato in un fenomeno virale.

Dietro questa intuizione c’è Ferdinando Iacuniello, giornalista e infermiere di origine campana, da anni trapiantato a Rimini. È lui l’ideatore di E-Surf, il primo centro specializzato in eFoil elettrico della Riviera, in collaborazione con Fliteboard™, leader mondiale del settore.

“Il video sotto il Ponte di Tiberio – racconta Ferdinando – doveva solo mostrare quanto può essere suggestiva questa esperienza. Sapevamo che era una zona vincolata e ci siamo mossi con rispetto. Ma le reazioni sono andate oltre ogni aspettativa: mi hanno scritto in tanti per chiedere come funziona, se si può provare, se è possibile ‘volare’ anche sotto il ponte”.

Da qui, un’idea che potrebbe presto trasformarsi in progetto ufficiale: una visita guidata sull’acqua, all’alba o al tramonto, con narrazione storica in cuffia, mentre si plana dolcemente lungo il corso del fiume. “Un modo sostenibile e immersivo per vivere Rimini da una prospettiva nuova. La proporremo al sindaco Sadegholvaad”, annuncia Iacuniello.

Ma l’eFoil non è solo turismo o spettacolarità da Instagram. Per chi lo pratica, è anche benessere mentale, fluidità, leggerezza. “Quando la tavola si solleva e inizi a ‘volare’, il corpo si distende, la mente si rilassa, la respirazione si fa più profonda. È una sorta di yoga sull’acqua”, spiega Ferdinando, che a ogni lezione conclude con una frase ormai diventata un rituale: “Attenzione, crea dipendenza”.

E in effetti, dopo il debutto della scorsa estate, l’interesse è esploso. “Abbiamo avuto clienti di tutte le età – racconta – molti hanno continuato anche d’inverno, perché l’eFoil si può praticare tutto l’anno. Ma adesso, dopo quel video, è partita una vera e propria ondata”.

Lezioni e noleggi si svolgono a Rimini, nella zona di San Giuliano, proprio davanti al bar della Darsena. E la Riviera potrebbe presto diventare la capitale italiana di questo nuovo modo di vivere il mare: senza invaderlo, ma volandoci sopra.