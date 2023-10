Rimini. Il Team ‘Damiano è con noi’ dona 10.000 (diecimila) Euro all’AIL Rimini

Il Team ‘Damiano è con noi’, dona 10.000 (diecimila) Euro all’AIL Rimini per la realizzazione del nuovo Day Hospital Onco-ematologico dell’Ospedale di Rimini e per sostenere l’assistenza psicopedagogica domiciliare per i bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica.

Rimini. Il 24 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli si è svolto il terzo memorial “Damiano è con noi” il raduno di auto storiche, auto d’epoca e auto sportive provenienti da tutta Italia dedicato a Damiano Cavalli. Damiano amava le auto, in particolare le Ferrari, e soprattutto amava la vita! Se n’è andato il 29 gennaio del 2018 dopo una lunga malattia, ma la sua passione, insieme all’amore dei suoi cari genitori Luigi e Maria, della fidanzata Elena, di tantissimi amici e appassionati di circuiti e di quattro ruote, si sono tradotti in una manifestazione di grande suggestione e partecipazione, patrocinata dal Comune di Misano Adriatico e dal Comune di Montefiore Conca e con l’ospitalità e la collaborazione del Misano World Circuit, i cui proventi sono stati destinati all’AIL Rimini associazione che sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, aiutando i pazienti e le loro famiglie in tutte le fasi della malattia.

La raccolta fondi dell’evento, con la sua importante donazione è stata un vero e proprio apripista per il lancio di quella raccolta fondi che, prossimamente, impegnerà AIL Rimini nella realizzazione del nuovo Day Hospital Onco-ematologico dell’Ospedale di Rimini. Inoltre, una parte dei proventi, come da desiderio della famiglia Cavalli, sarà destinata a sostenere il progetto di assistenza psicopedagogica domiciliare a favore dei bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’infermi.

“Non è un caso che sia proprio questa donazione a dare il via al nuovo ambizioso progetto del Day Hospital Onco-ematologico. – Dice Eduardo Pinto, presidente di AIL Rimini – La forza, il coraggio e la passione di Damiano sono con noi. E questa manifestazione, che ogni anno ne rinnova il ricordo, è un punto di partenza, o di ripartenza, a motori rombanti, per una nuova corsa in pista. Una nuova sfida. Parte una nuova importante raccolta fondi che vedrà AIL in prima linea per il conseguimento di questo obiettivo. Sono grato a Luigi e Maria che, con impegno e bravura e con l’aiuto di Elena, organizzano ogni anno una manifestazione professionalmente e umanamente di gran livello, della quale siamo onorati essere stati i beneficiari.”

Il Team Damiano è con noi, oltre a Luigi, Maria ed Elena è formato da Massimo, Nazzarella e Alessandro che hanno gestito il programma della giornata con grande capacità grazie alla collaborazione con il Misano World Circuit all’interno del quale è stato possibile effettuare un giro pista ed essere ospitati al Paddok 51 della Ducati.

“Quello che facciamo non è solo per ricordare nostro figlio Damiano, ma perché altri giovani come lui possano vincere la loro battaglia. – dice Luigi Cavalli – La passione per le auto accomuna tante persone e, grazie alla loro amicizia e solidarietà, insieme, possiamo dare il nostro contributo alla ricerca e al sostegno di altre famiglie che, come è successo a noi, stanno lottando. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto nella realizzazione di questa giornata, il Club Ferrari di Pesaro con il quale io e Damiano abbiamo trascorso tanti momenti indimenticabili e che sempre ci supporta nell’organizzazione di questa giornata e in particolare ringrazio la Polizia di Stato che ci ha onorato della presenza istituzionale a bordo della “Lamborghini”, simbolo delle auto ‘salva vite’ per eccellenza. Ci auguriamo che il nuovo obiettivo di AIL, la realizzazione del nuovo reparto ospedaliero sia condiviso da tante persone. Noi ce la mettiamo tutta.”

Nella foto Eduardo Pinto, presidente AIL Rimini con Luigi e Maria Cavalli

Il team Damiano è con noi con: Maria e Luigi genitori di Damiano, Elena e i suoi genitori Massimo e Nazzarella.