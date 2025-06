Rimini. Il weekend vede rosa: gli hotel verso il tutto esaurito

Il weekend vede rosa e gli hotel di Rimini viaggiano verso il tutto esaurito. “Rimini entra nel fine settimana che registra il picco più alto di occupazione di questo mese di giugno – commenta Visit Rimini -, un mese partito sin dall’inizio molto bene e che ora si avvicina a toccare la punta più alta. Al momento registriamo l’88% occupazione per il venerdì e il 92% per il sabato e ancora i telefoni squillano per i last minute per cui contiamo di arrivare verso il tutto esaurito. Molto bene anche gli stranieri che al raggiungimento di questo picco contribuiscono per il 36% del totale”.

A trainare le prenotazioni un clima unico fatto di mille proposte e attenzioni e un programma ricchissimo di eventi diffusi con ospiti fra i più attesi nel panorama musicale. Come in occasione della due giorni di RDS Summer Festival, il tour musicale dell’estate che il 20 e 21 giugno parte da Rimini e trasforma piazzale Fellini in una gigantesca festa a cielo aperto tra grandi nomi della musica italiana, nuovi talenti e tantissime sorprese. L’appuntamento a ingresso gratuito vedrà salire sul palco il 20 giugno Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Olly e Sarah Toscano mentre il 21 giugno saranno protagonisti Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Sophie and the Giants e Tananai. A fare da padroni di casa a Rimini gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS.

La maratona rosa inizia questa sera con l’anteprima danzante che trasforma piazza Cavour in una balera a cielo aperto Rimini Folk – Ballo liscio Città di Rimini, per una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione e della convivialità con l’Orchestra spettacolo Frank David (ore 20:45 ingresso libero, 19 giugno). Si prosegue con le feste sulla spiaggia di Un mare di Rosa (20 giugno), con la passeggiata Incanto Rosa (21 giugno) che abbraccia tutto il litorale, da Torre Pedrera a Miramare, con diverse postazioni diffuse con maghi, illusionisti e acrobati, giochi di luce, il concerto all’alba sulla spiaggia di Rimini Terme con Semplicemente Frida con Frida Bollani Magoni (sabato 21 giugno ore 05) che incanterà il pubblico con il suo nuovo spettacolo. A chiudere il programma della Notte Rosa, dal 22 al 24 giugno sul Belvedere di Piazzale Kennedy la Liscio Street Parade. Nel mezzo più di 60 appuntamenti solo a Rimini (qui il programma completo: https://riminiturismo.it/notizie/la-notte-rosa-festeggia-20-anni-di-emozioni-tra-musica-spettacoli-e-albe-indimenticabili).

C’è poi un’altra Notte Rosa che è parte integrante di quella più festaiola ed è la Notte rosa della cultura. Per il pink weekend la città offre un calendario ricco di visite guidate ed eventi culturali che porteranno alla scoperta delle sue mille anime: dalle meraviglie romane e rinascimentali ai segreti più nascosti, fino alle suggestioni del cinema, c’è un tour per ogni curiosità.

Per chi vuole un’introduzione completa alla storia e all’arte riminese, con il City Tour “Le Meraviglie di Rimini” a cura di Visit Rimini è disponibile il 19, 20 e 21 giugno in diverse lingue (italiano, tedesco, inglese). Questo percorso condurrà tra i simboli della città: dall’imponente Arco di Augusto al millenario Ponte di Tiberio, dal capolavoro rinascimentale del Tempio Malatestiano al suggestivo Castel Sismondo, fino al cuore felliniano del Cinema Fulgor. Un viaggio attraverso i secoli che parte dal centro storico svelando i segreti di Piazza Cavour con la Fontana della Pigna e la Vecchia Pescheria.

Giovedì 19 giugno, si parte per una suggestiva visita serale con “Rimini Nascosta” a cura di Arte e Musei Italia. Dal Ponte di Tiberio, ci si addentra in angoli carichi di fascino e mistero, scoprendo dettagli inediti di antichi imperatori e principi rinascimentali.

Venerdì 20 giugno: “5 passi nell’arte: La Chiesa dei Servi e il Barocco a Rimini” di Discover Rimini condurrà in una passeggiata culturale dedicata a uno dei più begli esempi di barocco cittadino, la Chiesa dei Servi, per poi esplorare il contesto storico della Rimini sotto il dominio pontificio.

Sabato 21 giugno, VisitRimini propone un tour gratuito in occasione della Notte Rosa, “Rimini Oscura” che offre l’opportunità di passeggiare nel centro storico in un percorso avvincente accompagnati da racconti mescolati tra storia e mistero. Sempre sabato 21, Arte e Musei Italia propone “L’itinerario esoterico di Rimini“, un viaggio tra simboli e tradizioni segrete, dalla cappella dei pianeti nel Tempio Malatestiano all’orologio astronomico di Piazza Tre Martiri, fino alla storia dei Cavalieri di Malta.

Domenica 22 giugno, si va alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli con le visite guidate al Teatro Amintore Galli, a cura dei Musei comunali. Nell’occasione si può ammirare il foyer, la platea e il ridotto di questo storico teatro, progettato da Luigi Poletti e inaugurato da Giuseppe Verdi.

L’associazione di volontariato Marinando, impegnata nella valorizzazione delle tradizioni marinare e del territorio attraverso iniziative culturali, sportive e turistiche, propone ogni giovedì sera un’opportunità unica: “Prospettive Diverse. In Barca sotto il Ponte di Tiberio”.Con partenza dal pontile della piazza sull’Acqua, l’iniziativa offre la possibilità di osservare il bimillenario Ponte di Tiberio da una prospettiva differente, navigando sotto le sue arcate, a contatto diretto con le pietre che narrano secoli di storia. Le escursioni si svolgono al tramonto, rivelando dettagli e particolari altrimenti invisibili e regalando una visione del Ponte suggestiva e romantica, arricchita da informazioni culturali che approfondiscono la conoscenza del monumento. L’iniziativa è a offerta libera e aperta a tutti, anche per le persone in carrozzina (non elettrica), garantendo un’esperienza inclusiva per tutti i partecipanti.

Infine sabato 21 giugno: Apertura straordinaria del Museo degli Sguardi, un luogo affascinante e nascosto dedicato alle culture extraeuropee e alle loro storie millenarie.

Comune di Rimini