Rimini, impianti di riscaldamento da spegnere entro il 15 aprile: niente proroghe previste

Con l’arrivo della primavera e il progressivo rialzo delle temperature, anche a Rimini si avvicina la data di spegnimento degli impianti di riscaldamento domestico, prevista per lunedì 15 aprile 2025. A ricordarlo è l’amministrazione comunale, che comunica la fine ufficiale del periodo invernale di accensione, stabilito in base alla classificazione climatica del territorio.

Rimini, come gran parte dell’Emilia-Romagna, rientra nella zona climatica “E”, all’interno della quale è consentito mantenere accesi gli impianti termici per il riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile. All’interno di questo arco temporale, la legge prevede un massimo di 13 ore giornaliere di accensione, distribuite tra le 5 del mattino e le 23.

Alla luce delle attuali condizioni meteorologiche, che indicano un clima generalmente mite per la stagione, non sono previste deroghe alla data di spegnimento. L’amministrazione ha quindi confermato il rispetto delle scadenze stabilite, senza estensioni straordinarie per il funzionamento degli impianti.

La scelta rientra in un’ottica di contenimento dei consumi energetici e di tutela ambientale, coerente con gli obiettivi di sostenibilità che il Comune di Rimini porta avanti da anni. Il progressivo adattamento dei comportamenti domestici al mutare delle stagioni rappresenta un piccolo, ma significativo, contributo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria urbana.

Come sempre, sarà possibile riaccendere gli impianti in caso di improvvise ondate di freddo, ma solo previa autorizzazione straordinaria da parte del Comune, in base a specifiche condizioni meteo avverse.

L’invito dell’amministrazione ai cittadini è quindi quello di prepararsi al distacco dei sistemi di riscaldamento nei prossimi giorni, approfittando della bella stagione per orientarsi verso scelte di consumo più consapevoli ed ecologiche.