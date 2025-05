Rimini. In arrivo rinforzi di polizia, “ma ancora nessun dettaglio sui tempi”

La Provincia di Rimini potrebbe ricevere un incremento di circa 50 nuovi agenti delle forze dell’ordine, come confermato dal ministero degli Interni in risposta alla richiesta del presidente provinciale Jamil Sadegholvaad e dei 27 sindaci del territorio. Storicamente, tali richieste di potenziamento per far fronte all’aumento della popolazione turistica erano rimaste inevase. Tuttavia, questa volta il ministero ha promesso di aumentare l’organico delle forze dell’ordine fino a 525 unità nei prossimi anni.

Sadegholvaad ha sollecitato una tempistica precisa per l’arrivo di questi nuovi rinforzi, ma i sindacalisti della Cgil, inclusi rappresentanti come Danilo Natuzzi, hanno espresso preoccupazioni, sottolineando che il numero di 525 unità è impreciso e che in passato ci sono state molte promesse non mantenute. Attualmente, Rimini ha circa 300 agenti annuali e 300 stagionali in estate, ma ci si aspetta che oltre 50 agenti vanno in pensione nei prossimi due anni, rendendo urgente il potenziamento dell’organico. La comunità locale attende ora maggiori dettagli concreti riguardo a questa iniziativa.