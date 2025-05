Rimini, in auto un bazar del “taroccato”: la Polizia Locale sequestra oltre tremila articoli non conformi

Rimini, nel cuore della sera, un controllo ordinario della Polizia Locale si è trasformato in un sequestro imponente che racconta molto più di quanto possa sembrare a prima vista. Un’auto qualsiasi, parcheggiata in Largo Martiri d’Ungheria, si è rivelata un piccolo magazzino ambulante, stipata di oltre tremila articoli privi di regolari certificazioni, pronti per finire nelle mani dei turisti che affollano la Riviera in questa stagione.

Alla guida del mezzo, un uomo di 39 anni che non ha saputo – o voluto – fornire alcuna spiegazione plausibile sulla provenienza e la destinazione di quella merce. Scatoloni ovunque, ammassati con cura e nascosti senza troppa attenzione, pieni di bigiotteria di bassa qualità, giocattoli, souvenir dozzinali e piccoli oggetti dal fascino effimero, spesso usati per attirare i passanti con pochi euro e una manciata di glitter.

Ma quello che è sembrato subito evidente agli agenti è diventato certezza con un’ispezione più attenta: nessuno di quegli articoli era conforme alle normative. Nessun marchio CE, e laddove appariva un logo, si trattava di falsificazioni grossolane, di quelle che basta uno sguardo per capirne l’inganno. In particolare, i giocattoli – gonfiabili e pensati per bambini piccoli – presentavano i rischi maggiori. Nessuna garanzia di sicurezza, nessuna tracciabilità.

L’operazione non è solo un’azione repressiva contro il commercio irregolare: è un promemoria. Per chi compra senza porsi troppe domande. Per chi, tra bancarelle improvvisate e spiagge affollate, abbassa lo sguardo davanti a ciò che sa non essere regolare. La merce, sequestrata e posta sotto la custodia dell’autorità giudiziaria, parla chiaro. Bracciali, collane, piercing, calamite, incensi, portachiavi con la scritta “Rimini”, tutto destinato a un commercio parallelo che sfrutta l’ingenuità dei turisti e l’assenza di controlli nei luoghi più battuti della stagione estiva.

Ora l’uomo dovrà rispondere dell’accusa di ricettazione e di commercio di prodotti con marchi contraffatti. Ma il vero nodo non è solo penale. È culturale. Perché ogni oggetto venduto in questo modo è una deroga al rispetto delle regole, una scorciatoia che penalizza i commercianti onesti e mette a rischio la salute dei consumatori, spesso i più giovani.

Il blitz della Polizia Locale non chiude la questione. Semmai la apre. Rimini, che da sempre accoglie il mondo sulle sue spiagge, è anche chiamata a difendere la legalità, a partire dai dettagli più piccoli: un anello da due euro, un giocattolo gonfiabile, un portachiavi luccicante. Tutto ciò che sembra innocuo, ma che alimenta un sistema che non ha nulla di turistico.