Rimini inaugura la prima comunità energetica rinnovabile: aperte le pre-adesioni per cittadini e imprese

Un passo importante verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione energetica segna la città di Rimini: è stata ufficialmente avviata la fase di pre-adesione per la costituzione della prima comunità energetica rinnovabile (Cer) del territorio. Il progetto, risultato vincitore della gara pubblica e realizzato in collaborazione con la società PlanGreen di Misano Adriatico, si inserisce in un partenariato pubblico-privato finalizzato alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici installati su immobili comunali.

L’iniziativa prevede la creazione di una rete di condivisione energetica che coinvolgerà cittadini, piccole e medie imprese, nonché enti territoriali, favorendo la produzione e lo scambio di energia rinnovabile. L’adesione alla Cer sarà completamente gratuita e, per chi desidera partecipare, è già possibile inviare una pre-adesione non vincolante via email, allegando documento d’identità e una bolletta elettrica.

Nel prossimo autunno il progetto sarà sottoposto al vaglio della giunta comunale e sarà organizzato un incontro pubblico per illustrare ai riminesi i vantaggi ambientali ed economici della partecipazione alla comunità energetica.

La Comunità Energetica Rinnovabile si basa sul principio dell’autoconsumo collettivo: l’energia prodotta da impianti fotovoltaici installati su proprietà comunali sarà condivisa virtualmente tra i membri della comunità, utilizzando la rete nazionale di distribuzione. L’obiettivo è quello di generare benefici ambientali e sociali duraturi per i cittadini e il territorio, riducendo l’impatto ambientale e ottimizzando i costi energetici.

Il progetto affidato a PlanGreen prevede l’installazione di sei impianti fotovoltaici, collocati sulle coperture di edifici pubblici e aree comunali strategiche: dalla palestra “Casa del Volley” in via Bidente, agli impianti della Polisportiva Celle in viale Euterpe, al Centro Sportivo “Sara Brancia” in via Aleardo Aleardi, passando per la sede dell’associazione Parco Marecchia in via de Warthema, la scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” in via Sforza e un impianto integrato nelle pensiline del parcheggio comunale presso il centro commerciale Le Befane. La potenza complessiva installata sarà di circa 1,75 megawatt, realizzata senza consumo di suolo, sfruttando esclusivamente tetti e strutture esistenti.

L’intervento, della durata prevista di 20 anni, rappresenta un modello innovativo per la gestione sostenibile dell’energia pubblica e privata, che coinvolge attivamente la comunità locale in un percorso di transizione ecologica.