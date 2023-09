Rimini. Incendio al cantiere di zona Padulli del 25 giugno scorso: una raccolta fondi su GoFundMe per ricostruire

Era il 25 giugno scorso quando in via Turandot in zona Padulli, prende fuoco un cantiere di una casa in costruzione, nel mezzo di un quartiere di recente costruzione. La casa al centro dei lavori, circondata da ponteggi e impalcature, è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 2.45 di notte, quando ai vigili del fuoco è arrivata la segnalazione da parte di alcuni residenti della zona del vasto incendio che divampava a pochi metri da altre case abitate. Sul posto si sono precipitati i pompieri con diverse squadre per domare il rogo che, fortunatamente, non ha provocato danni per i residenti circostanti, salvo distruggere appunto porzioni di costruzione in legno dell’abitazione.

L’incendio non è avvenuto per cause accidentali. Sull’episodio ha subito avviato un’indagine la Squadra mobile della polizia. Le indagini sono in corso, l’ipotesi del piromane resta aperta.

Oggi arriva l’appello dei proprietari.

“Noi siamo Paolo, Ela e Davide, il nostro figlio di dodici anni, una famiglia unita e indomita, che ora si trova ad affrontare un’immensa sfida. Vogliamo condividere con voi un capitolo straziante della nostra vita, avvenuto lo scorso 25 giugno. In quella data, la nostra amata casa, ancora in costruzione, è stata brutalmente incendiata”.

A parlare è Paolo Longo che in questi giorni, a distanza di tre mesi dall’incendio della sua casa in costruzione, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per ricostruire la casa e soprattutto far fronte alle spese “Ora ci troviamo in una situazione di grave precarietà economica. Viviamo di stipendi e siamo costretti a sostenere le spese di affitto e le spese legali, oltre che al mutuo per una casa che non esiste più. Tempi e modalità per eventuali risarcimenti non sono certi e, in ogni caso, non sarebbero tali da coprire tutti i danni e consentire di bonificare l’area e costruire un nuovo immobile”.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/la-nostra-casa-e-stata-incendiata