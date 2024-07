Incendio notturno a Viserbella: un’auto in sosta è stata avvolta dalle fiamme. Il veicolo, un Fiat Cubo arancione, era parcheggiato in via Spina quando, intorno alle 2 di notte, ha preso fuoco. I vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dell’incidente e hanno impiegato circa due ore per domare le fiamme. Anche i Carabinieri erano presenti. Le fiamme potrebbero essere state causate da un corto circuito. Il veicolo è andato completamente distrutto, senza coinvolgere altri mezzi.