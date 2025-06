Rimini. Incidente domestico a Saludecio: anziana ustionata da fuga di gas

Un episodio si è verificato nella mattina di ieri a Santa Maria del Monte di Saludecio, quando un’anziana donna è rimasta coinvolta in un incidente domestico presso la propria abitazione in via Marchetta. Secondo quanto emerso, la donna ha tentato di accendere il fornello del gas, ma una eventuale fuga di metano avrebbe saturato l’ambiente, causando una fiammata che l’ha investita.

La 70enne è stata soccorsa sul posto dal personale del 118, che ha trasportato la donna in ospedale al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono state giudicate non gravi, anche se si sono resi necessari controlli medici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’abitazione, e i Carabinieri, che hanno avviato le verifiche per chiarire le cause precise dell’accaduto.

L’episodio ricorda l’importanza di prestare attenzione alle fughe di gas e di mantenere precauzioni adeguate in casa, soprattutto con apparecchi a gas.