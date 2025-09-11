Rimini. Incidente in via Marconi a Viserba: anziano in bicicletta gravemente ferito

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 11 settembre, in via Paolo Marconi, coinvolgendo un uomo di 87 anni in sella alla sua bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, l’anziano stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto, una Jeep condotta da una donna.

L’impatto ha provocato la caduta violenta del ciclista, che è stato sbalzato contro il parabrezza e poi scaraventato sull’asfalto, riportando gravi traumi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medicalizzata, mentre data la gravità delle ferite è stato attivato anche un elicottero sanitario decollato da Ravenna.

L’uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti e cure. Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.