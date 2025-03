Incidente stradale in via Settembrini di fronte all’Ospedale Infermi. Un uomo alla guida di una Fiat Punto rossa si è schiantato contro un albero sul viale adiacente al nosocomio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul posto. L’uomo è riuscito a uscire autonomamente dall’auto ed è stato portato all’ospedale in pochi minuti, grazie alla vicinanza. Le sue condizioni non sono gravi. La Polizia Locale di Rimini sta indagando sulla dinamica dell’incidente.