Rimini. Incidente Stradale sulla Marecchiese: tamponamento tra Dacia e BMW, una donna ferita

Nel pomeriggio di oggi, 8 aprile, un incidente stradale si è verificato in via Marecchiese, nei pressi di Vergiano, all’incrocio con via Montefiorino. Una Dacia, condotta da una donna di circa 50 anni in direzione monte, è stata coinvolta in un tamponamento con una BMW guidata da un giovane di circa 30 anni.

L’impatto ha avuto una notevole intensità, attivando tutti gli airbag del veicolo della donna. A seguito dell’incidente, la conducente ha riportato ferite ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini grazie all’intervento tempestivo di un’ambulanza del 118.

Per garantire la sicurezza della zona e per estrarre la donna dall’abitacolo, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il conducente della BMW, fortunatamente, non ha subito lesioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Rimini, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.