Rimini. Incidente stradale tra due auto sulla Statale 16, tanti i disagi ma fortunatamente feriti lievemente i due conducenti

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Rimini, lungo la Statale 16, all’altezza dell’incrocio con via Longana, causando chilometri di file. Secondo le prime informazioni, i veicoli coinvolti sono una Peugeot 206 nera e una Mercedes-Benz Classe A bianca. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118 per soccorrere i due conducenti, fortunatamente solo lievemente feriti. La Polizia Stradale di Rimini è presente per ricostruire l’accaduto e ripristinare la viabilità.