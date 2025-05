Rimini. Incidente sul lavoro: operaio cade da un’impalcatura. Trasportato in ospedale

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi in un cantiere di Rimini, dove una ditta è impegnata nei lavori di ristrutturazione di una palazzina in via Montescudo. L’incidente si è verificato intorno alle 14:30, quando un operaio, per motivi ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’impalcatura.

In pochi minuti, i colleghi hanno contattato i soccorsi e i sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto. Fortunatamente, l’operaio è rimasto sempre cosciente ed è stato stabilizzato prima di essere trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie e ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato e i funzionari dell’ispettorato del lavoro. È stata avviata un’indagine per accertare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere.