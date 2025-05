Rimini. Incontro pubblico sulla viabilità della zona di via Euterpe – via della Repubblica. Lunedì 12 maggio alla scuola Casti

E’ in programma lunedì 12 maggio alle ore 20.30 alla scuola primaria “G.B. Casti” un incontro pubblico dedicato alla organizzazione della viabilità del quadrante urbano recentemente interessato dai lavori di messa in sicurezza e fluidificazione dell’asse della Statale 16, con particolare riferimento all’area via della Fiera, via della Repubblica e via Euterpe.

All’incontro, durante il quale verranno esaminate diverse proposte, interverrà l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, insieme ai tecnici del settore mobilità del Comune di Rimini.

Comune di Rimini