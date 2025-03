Rimini. Incontro tra l’amministrazione comunale e il Console degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard

Oggi, presso la sala della giunta del Comune di Rimini, gli Assessori Francesco Bragagni e Francesca Mattei hanno dato il saluto della città a Daniela Ballard, Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, in visita ufficiale. Ballard, entrata a far parte del Dipartimento di Stato nel 2004, ha incontro i due amministratori locali in un’occasione che ha confermato l’importanza della collaborazione istituzionale tra Rimini e gli Stati Uniti, in un’ottica di sinergia tra territori.

Durante l’incontro, sono stati affrontati diversi temi, con particolare attenzione agli aspetti elettorali, quale la possibilità di voto per gli italiani all’Estero e viceversa, rafforzando così il dialogo sui temi della partecipazione attiva. Inoltre, si è parlato del gemellaggio intorno al tema della Memoria e di sviluppo economico, con un focus sull’imprenditoria locale, sul commercio di vicinato e sul ruolo cruciale degli eventi fieristici per il settore del business e del turismo.

A suggellare simbolicamente l’incontro, gli assessori Bragagni e Mattei hanno donato alla Console la medaglia commemorativa del bimillenario della fondazione dell’Arco d’Augusto, emblema di Rimini, accompagnata da un libro dedicato al regista riminese Federico Fellini.

Comune di Rimini