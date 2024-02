Rimini. Indagato l’allenatore di calcio per abuso sessuale nei confronti di una 13enne

L’avvocato Francesco Vasini ha commentato la notizia relativa all’indagine a carico del 43enne allenatore di calcio che è stato accusato di abuso sessuale nei confronti di una sua allieva 13enne: “È una vicenda molto delicata. Il mio assistito è stato già interrogato a fine ottobre. Quella del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri è stata giudicata una misura sufficiente”.

È stata la madre della ragazzina, assistita dall’avvocato Tiziana Casali, a sporgere denuncia quando la figlia si era confidata con un medico che l’aveva visitata in ospedale.

Allo specialista la ragazzina aveva detto di avere una relazione sentimentale col “mister” e avrebbe quindi raccontato i dettagli di cosa accadeva quando era sua ospite. La tredicenne, secondo quanto emerso, avrebbe pensato di esserne innamorata e di avere una relazione sentimentale. L’uomo avrebbe carpito la fiducia della tredicenne approfittando di un momento di debolezza emotiva della ragazza.

In alcune conversazioni, poi cancellate, il 43enne avrebbe chiesto alla ragazzina di non raccontare nulla altrimenti lui sarebbe finito in carcere.