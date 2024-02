Rimini. Infezione batterica non diagnosticata, 68enne muore. In corso un’indagine per omicidio colposo

Una donna di 68 anni residente a Santarcangelo è morta il 13 settembre 2023 a causa di un’infezione batterica non diagnosticata, dopo due visite al pronto soccorso e una visita ortopedica per un forte dolore alla spalla, erroneamente diagnosticato come artrosi severa. La donna, trattata con cortisonici, è stata trovata senza vita in casa dal marito. I familiari sospettano che un morso di gatto randagio possa essere collegato alla sua morte, ma non ne hanno certezza. Attualmente è in corso un’indagine per omicidio colposo da responsabilità medica.