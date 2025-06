Rimini. Iniziati i lavori di riqualificazione dell’immobile “I tigli”: previsti nove nuovi alloggi per anziani in semi autosufficienza

Si amplia la rete dei servizi dedicata alla popolazione anziana, in particolare a supporto delle donne e degli uomini che non sono completamente autosufficienti, ma che possono contare ancora su un’autonomia individuale che può e deve essere alimentata e sostenuta. Nasce a questo scopo l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l’immobile “I tigli” di via d’Azeglio, nel centro storico di Rimini, dove troveranno spazio nove nuovi alloggi destinati agli anziani in semi-autosufficienza. Questi nuovi alloggi saranno contigui ed integrati agli altri 14 appartamenti con servizi già presenti nel vicino complesso della piazzetta dei Servi, andando così a creare un polo che non solo offra accoglienza a questo specifico target di popolazione, ma che possa dare loro l’opportunità di poter usufruire di nuovi e più mirati servizi e nuove opportunità che favoriscano il mantenimento delle autonomie.

Il progetto nasce da un accordo sottoscritto da Asp Valloni Marecchia – ente titolare dell’immobile in centro storico – e il Comune di Rimini allo scopo di dare attuazione al programma a sostegno della “autonomia degli anziani non autosufficienti”, previsto e finanziato dal Pnrr. Oltre alla realizzazione dei nuovi alloggi in via d’Azeglio, il progetto che coinvolge l’ambito territoriale, comprende interventi anche su due immobili nei comuni di Riccione e Cattolica, per un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro.

I lavori, avviati già da qualche giorno dopo un bando di gara curato dalla Provincia, saranno completati per la prima metà del prossimo anno, mettendo quindi a disposizione della città nove nuovi alloggi con supporti di domotica, telemedicina e controllo da remoto pensati proprio al fine di sostenere gli anziani nel mantenimento delle loro autonomie. Queste dotazioni saranno allargate anche ai 14 alloggi già presenti. È prevista la presenza di un coordinamento socio sanitario e di operatori per il supporto al domicilio e il presidio da remoto, che interverranno a sostegno delle autonomie in base ai progetti personalizzati. È inoltre prevista la presenza programmata giornaliera di infermiere, oltre ovviamente a servizi di lavanderia, trasporto sociale, pasti, pulizie.

“Il progetto risponde alle esigenze che arrivano da una fascia delicata della popolazione, da quegli uomini e donne che hanno ancora spazi di autonomia e dunque non hanno necessità di un ricovero in una struttura, ma hanno comunque bisogno di un supporto che la rete famigliare non può garantirgli – spiega il presidente di Asp Valloni Stefano Vitali – Questi nove nuovi alloggi sono quindi spazi di cura e di accoglienza, dove gli anziani in semi-autosufficienza potranno comunque vivere in maniera indipendente, potendo però contare sull’aiuto giornaliero di Oss, di infermieri, con servizi dedicati, in una sorta di affiancamento”.

“L’obiettivo – aggiunge l’Amministrazione Comunale – anche in considerazione della vicinanza con la residenza per anziani in piazzetta dei Servi, è quello di incrementare i servizi, da aprire oltre che agli ospiti della residenza anche agli anziani del territorio, per ampliare le opportunità di mantenimento delle autonomie, attraverso attività ricreative, culturali e di promozione di vita attiva”.

Comune di Rimini